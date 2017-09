Matt Damon star del film Charlatan, ispirato a una storia vera

Matt Damon, protagonista nei prossimi mesi al cinema con Suburbicon e Downsizing, sarà la star del film Charlatan.

Il progetto racconterà la storia vera di John R. Brinkley, un medico che ingannava i suoi pazienti facendo credere di aver trovato una cura per l'impotenza, fondando una clinica in Kansas nel 1918. Bringley praticava nella struttura un intervento che coinvolgeva anche l'impianto di testicoli di ovini sui suoi pazienti. L'attività lo ha reso ricco molto velocemente fino al momento in cui è stato accusato della morte di alcuni dei suoi pazienti a causa delle procedure.

Il lungometraggio sarà diretto da Kimberly Steward (Manchester by the Sea) e sarà ispirato al saggio Charlatan: America's Most Dangerous Huckster, the Man Who Pursued Him, and the Age of Flimflam scritto da Pope Brock. La sceneggiatura sarà firmata da Brian Koppelman e David Levien.

