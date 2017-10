Matt Damon e Ben Affleck tra i produttori del thriller "The Shadows"

Ben Affleck, Matt Damon e la Pearl Street Films di Jennifer Todd produrranno il film The Shadows in collaborazione con la Paramount.

Il progetto si ispira all'articolo scritto da Matthew Pearle per il Boston Globe Magazine e in cui si racconta la storia dei primi agenti sotto copertura in azione a Boston. Il progetto racconterà infatti quanto accaduto dopo che il sindaco Josiah Quincy Jr. e il comitato cittadino decisero di concedere il potere all'agente Francis Tukey dando così vita alla task force chiamata "The Shadows" che utilizzava nuove tecniche, anche di persuasione, per fare giustizia e creare ordine, stringendo legami con gli informatori e infiltrandosi nei gruppi criminali.

La sceneggiatura è stata scritta da Chris Bremner mentre, per ora, non è stato ancora annunciato il regista.

