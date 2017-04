Matrix: un nuovo trailer mostra Will Smith nei panni di Neo! (VIDEO)

Cristiano Ogrisi

Il canale YouTube The Usual Suspect ha caricato un sensazionale trailer di Matrix dove nel ruolo di Neo, invece di Keanu Reeves, troviamo... Will Smith. Alla fine degli anni '90, il ruolo del protagonista è stato offerto proprio all'interprete di La ricerca della felicità, che però ha rifiutato la proposta.

Il creatore del video ha spiegato:

"Ci sono dieci momenti in cui ho inserito Smith dentro all'immagine originale di Matrix. Quindi ho cercato alcune clip in cui Will assumeva delle pose simili a quelle di Reeves, e con una combinazione di After Effects e Photoshop, sono riuscito a scambiarli."

