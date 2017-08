Mary, Queen of Scots: iniziate le riprese del film con Margot Robbie

Focus Features e Working Title hanno diffuso un'immagine con cui si annuncia l'inizio delle riprese di Mary, Queen of Scots.

Il progetto ha come protagoniste Saoirse Ronan nel ruolo della sovrana e di Margot Robbie nella parte della regina Elisabetta I, mentre Jack Lowden sarà Lord Darnley.

Josie Rourke si occuperà della regia del film, scritto da Beau Willimon e basato sul libro scritto da John Guy intitolato The True Life of Mary Stuart.

Il progetto racconterà la storia della regina scozzese che venne incoronata quando era ancora in fasce e si sposò poi con il re di Francia e, successivamente, con Lord Darnley, matrimonio che ha quindi portato all'uccisione dell'uomo. Mary si unì in matrimonio poco dopo con il potenziale colpevole e la coppia venne imprigionata nel Loch Leven Castle, mentre la donna fu costretta ad abdicare a favore di suo figlio e a cercare rifugio da sua cugina, Elisabetta I. Mary sostenne di essere la legittima sovrana del regno inglese e venne sostenuta dai cattolici, venendo però considerata una potenziale minaccia da Elisabetta, esiliata e alla fine condannata a morte per aver partecipato a un piano per assassinare la sovrana.

