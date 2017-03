Marvel, Anthony Mackie: "Un crossover tra il MCU e le serie tv non funzionerebbe"

Pellicola dopo pellicola il Marvel Cinematic Universe continua a espandersi. Di conseguenza si amplificano le differenze tra i film le serie Netflix e gli show delle cable tv. Questa è la principale per cui, secondo la star di Captain America: The Winter Soldier Anthony Mackie, alias Falcon, un crossover non funzionerebbe.

"Universi differenti, mondi differenti, personaggi differente, design differenti. Il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è molto preciso e ha un'idea molto chiara sul modo in cui il Marvel Universe deve apparire nei film. Non funzionerebbe per niente" ha spiegato l'attore, ospite al Wizard World Cleveland.

Attualmente nel MCU convivono tre mondi distinti: quello dei blockbuster, la serie degli eroi di New York sviluppata da Netflix che confluirà in The Defenders e le serie ABC Agents of S.H.I.E.L.D. e Agent Carter. Raramente i cammini dei diversi personaggi si sono incrociati e anche se i fan e gli stessi interpreti apprezzerebbero non poco la possibilità di uno o più crossover, a livello di sceneggiatura far connettere tutti i vari fili sembra un'impresa improba.

