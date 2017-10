Margot Robbie dimostra le sue doti artistiche tatuando un fan in tv

Margot Robbie, ospite di The Graham Norton Show, ha dimostrato le sue doti come tatuatrice grazie alla collaborazione di un membro del team della produzione della trasmissione.

La star di Suicide Squad ha infatti replicato il toe-moji che ha realizzato su se stessa e Cara Delevingne durante le riprese del cinecomic, spiegando: "Stranamente nessun altro lo voleva fare. Ho tatuato a tutti la scritta Squad e altre persone sono venute durante le pause delle riprese per farsi fare qualche piccolo tatuaggio". Margot ha poi ammesso che è arrivata a circa cento tatuaggi fatti e di divertirsi molto a dare spazio a questo suo hobby, pur rivelando: "Probabilmente sto peggiorando con il tempo".

Dopo aver provato a convincere Harrison Ford, Ryan Gosling e Reese Witherspoon a offrirsi come cavie, è entrato in scena uno dei membri della produzione, Adam, che è un grande fan della Robbie e ha chiesto di essere tatuato, desiderio immediatamente esaudito.

Ecco l'esilarante video:

