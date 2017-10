Mamma Mia: Here We Go Again!, Cher si unisce al cast

L'icona della musica Cher è entrata a far parte del cast del musical Mamma Mia: Here We Go Again!, sequel di Mamma Mia!. La stessa Cher ha suggerito l'ingaggio in un Twitter senza però rivelare il ruolo che interpreterà.

Il sequel, in lavorazione da agosto ambientato nuovamente nell'isola greca di Kalokairi, è scritto e diretto da Ol Parker, sceneggiatore di Marigold Hotel, e uscirà nelle sale il 20 luglio 2018, esattamente dieci anni dopo il primo capitolo. La colonna sonora vedrà l'utilizzo di molte canzoni degli ABBA non utilizzate nel primo film, insieme ad alcuni grandi classici.

Nel cast rivedremo Amanda Seyfried e Dominic Cooper nel ruolo di Sophie e Sky, Meryl Streep sarà ancora Donna, madre di Sophie, mentre Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgård torneranno a interpretare i tre possibili padri della ragazza. Con loro anche Christine Baranski e Julie Walters.

