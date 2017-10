Mads Mikkelsen sarà un temibile killer nel film Polar

Mads Mikkelsen, star di Rogue One: A Star Wars Story, sarà il protagonista del thriller Polar, diretto dallo svedese Jonas Åkerlund.

Il progetto è un adattamento della graphic novel Polar: Came With The Cold di Victor Santos e la star avrà il ruolo dell'esperto killer Duncan Vizla, chiamato anche Black Kaiser, che decide di ritirarsi a vita privata. Presto, però, si ritrova alle prese con un'armata di assassini più giovani di lui e particolarmente veloci e spietati che saranno disposti a tutto pur di metterlo a tacere. L'uomo dovrà quindi utilizzare le sue abilità mortali per superare i suoi nemici e riuscire a proteggere una donna innocente.

Tra i produttori del lungometraggio ci saranno Robert Kulzer della Constantin Films, Jeremy Bolt e Mike Richardson della Dark Horse Entertainment.

