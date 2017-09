madre! - La Paramount difende pubblicamente il film di Aronofsky

L'arrivo nei cinema del film madre!, diretto da Darren Aronofsky, non è stato particolarmente positivo per quanto riguarda i guadagni, fermandosi a poco più di 7.5 milioni di dollari, nonostante una distribuzione in oltre 2.000 cinema americani.

Il lungometraggio, inoltre, ha ottenuto la classificazione F su CinemaScore (che raccoglie i voti del pubblico), risultando il dodicesimo film nella storia a fermarsi a quella valutazione negativa.

La Paramount ha però voluto difendere pubblicamente l'ambizioso progetto di Aronofsky con un comunicato firmato da Megan Colligan, a capo del marketing e della distribuzione internazionale dello studio: "Si tratta di un film davvero audace e coraggioso. Si sta parlando di un regista al suo meglio e di un'attrice all'apice della sua carriera. Hanno girato un film con l'intento di essere coraggiosi. Tutti vogliono qualcosa di originale e celebrano Netflix quando raccontano una storia che nessun altro vuole realizzare. Questa è la nostra versione. Non vogliamo che tutti i lungometraggi siano successi sicuri. E va bene se non è piaciuto a qualche persona".

Il lungometraggio ha come protagonisti Jennifer Lawrence e Javier Bardem nel ruolo di una coppia che viene messa alla prova quando alcuni ospiti indesiderati si presentano a casa loro, devastando la loro tranquilla esistenza.

Fanno parte del cast anche Domhnall Gleeson, Michelle Pfeiffer, Ed Harris e Kristen Wiig.

