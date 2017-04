Un volto familiare nel cast di Mortal Engines . Dopo aver collaborato nelle trilogie de Il signore degli anelli e Lo Hobbit, Peter Jackson torna ad avvalersi dei servigi di Hugo Weaving. L'attore affiancherà Stephen Lang, l'attrice e cantante sudcoreana Jihae, Leila George , Robert Sheehan, Ronan Raftery e la protagonista Hera Hilmar.

L'idea è quella di dare vita a un nuovo franchise cinematografico ispirato alla saga letteraria Macchine mortali di Philip Reeve. A dirigere il progetto sarà l'esordiente Christian Rivers. La sceneggiatura sarà firmata da Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, team che si è già occupato delle trilogie tratte dai classici scritti da J.R.R. Tolkien.

Leggi anche: Il signore degli anelli: 10 cose che (forse) non sapete sulla trilogia cinematografica di Peter Jackson

Il progetto di portare nelle sale la storia ideata da Reeve risale al 2009 e sul grande schermo si assisterà quindi al racconto di quello che accade in un mondo post-apocalittico, segnato dalle conseguenze di un olocausto nucleare. Le città sono ora costruite come enormi veicoli che si spostano nel mondo per trovare altre città da derubare e per utilizzarne le risorse naturali. Il sindaco di Londra ha però dei progetti ambiziosi e vuole cercare di dominare le altre città, mentre un gruppo di giovani cercano di fermarlo.

Mortal Engines arriverà al cinema il 14 dicembre 2018.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Macchine mortali: Hugo Weaving si unisce al cast