Loving: il trailer italiano del film con Joel Edgerton e Ruth Negga

E' stato diffuso il trailer italiano di Loving, pellicola di Jeff Nichols che arriverà nelle sale italiane il 16 marzo 2017 distribuita da Cinema di Valerio De Paolis.

Loving racconta la vera storia della coppia dei Loving, lui bianco e lei nera, divenuti celebri in America negli anni '50 per il loro coraggio di amarsi senza paura e senza compromessi. Lei è Ruth Negga - candidata all'Oscar come Miglior Attrice Protagonista - lui Joel Edgerton.

Il film segue quanto accaduto ad una coppia che si è sposata nel giugno 1958 e venne poi arrestata, imprigionata ed esiliata perché la loro unione interraziale veniva considerata illegale. Marito e moglie hanno lottato per nove anni pur di riuscire a ritornare a casa ed essere considerati una famiglia.

