Love Actually: le prime immagini di Hugh Grant nel sequel

Un gradita sorpresa per i fan di Hugh Grant! Come sappiamo il cast della commedia romantica Love Actually - L'amore davvero si è riunito sul set per girare un breve sequel realizzato per beneficenza.

Ieri la produttrice del Red Nose Day Actually Emma Freud ha diffuso su Twitter le prime immagini di Hugh Grant sul set che mostrano l'attore intento a calarsi di nuovo nei panni del Primo Ministro inglese.

Dai tweet apprendiamo che il Primo Ministro è "ancora hot" e "ancora sposato" con Natalie, interpretata da Martine McCutcheon.

And here he is. Our Prime Minister. Again. And still hot. #rednosedayactually pic.twitter.com/yydy1Nc1l0 — emma freud (@emmafreud) 5 marzo 2017

Our pm is still married. And she's still lovely. #rednosedayactually pic.twitter.com/MGtUVDGiBE — emma freud (@emmafreud) 5 marzo 2017

The PM, his wife and the writer who never worked out a good camera face. #rednosedayactually pic.twitter.com/TT0pZB5p2P — emma freud (@emmafreud) 5 marzo 2017

Il cortometraggio, della durata di 20 minuti riunirà il cast dell'hit Love Actually quasi al completo. Mancheranno il defunto Alan Rickman e Emma Thompson, che nel film interpretava sua moglie. L'attrice ha confessato che un ritorno senza Rickman sarebbe "troppo doloroso".

Lo speciale Red Nose Day Actually andrà in onda il 24 marzo su BBC One.

