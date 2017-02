Love Actually: il cast realizzerà un corto sequel per il Red Nose Day

I fan del film Love Actually - L'amore davvero saranno felici di sapere che, in occasione di Comic Relief e Red Nose Day, verrà realizzato un cortometraggio della durata di dieci minuti ideato come sequel della storia.

Al progetto parteciperanno le star Hugh Grant, Martine McCutcheon, Keira Knightley, Liam Neeson, Colin Firth e Andrew Lincoln. Tra gli altri attori che riprenderanno i propri ruoli ci sono poi Lucia Moniz, Thomas Sangster, Olivia Olson, Bill Nighy, Marcus Brigstocke e Rowan Atkinson.

La sceneggiatura sarà scritta da Richard Curtis, regista e autore del film, e Red Nose Day Actually sarà ambientato nel presente, a 14 anni di distanza dal progetto originale.

Le riprese inizieranno domani anche se lo script non sembra sia stato ancora concluso.

Curtis ha dichiarato: "Sembrava una buona idea realizzare uno sketch speciale basato su uno dei miei film, visto che il Red Nose Day viene ora trasmesso nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Non avrei mai sognato di scrivere un sequel di Love Actually, ma ho pensato che sarebbe stato divertente girare dieci minuti per scoprire la situazione attuale dei personaggi. Siamo stati felici e grati nel vedere che così tanti membri del cast sono disponibili a realizzarlo e sarà sicuramente un momento all'insegna della nostalgia ritornare tutti insieme e ricreare questi personaggi dopo 14 anni".

I fan devono quindi segnare nei propri calendari la data del 24 marzo, giorno in cui verrà trasmesso il corto.

