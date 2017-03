Logan: Simon Kinberg fa chiarezza sulla timeline dei futuri film sugli X-Men

Il futuro della saga degli X-Men si presenta ancor più articolato del passato. Se Hugh Jackman ha deciso di dire addio a Wolverine, vi sono tante nuove pellicole in arrivo e occorre fare ordine nella timeline. Va ricordato che, dopo i primi tre capitoli della saga collocati in un loro universo temporale, X-Men: l'inizio, ma soprattutto X-Men: Giorni di un futuro passato e X-Men: Apocalisse hanno catapultato la saga nel presente agganciandola a epoche storiche precise. In più ci sono le linee narrative separate delle saghe di Wolverine e Deadpool. Cosa accadrà adesso?

Leggi anche:

A fare chiarezza ci ha pensato il produttore Simon Kinberg, il quale spiega: "Deadpool 2 entrerà in produzione quest'anno. Poi toccherà al film sulla X-Force, che è una combinazione di Deadpool e Cable - loro sono i Black ops degli X-Men. Sono più oscuri perciò avranno un rating R. Ci sono anche altri personaggi degli X-Men che approdano nella X-Force in momenti diversi del fumetto, ma questo è separato dagli X-Men".

La comparsa di Cable nell'universo degli X-Men è stata annunciata da tempo, ma prima di vederlo in azione ci vorrà ancora un po' di tempo. A quanto pare a interpretarlo in Deadpool 2 potrebbe essere l'attore di Stranger Things David Harbour. Oltre Deadpool 2 e al film sulla X-Force, è in arrivo un nuovo capitolo della saga, diretto dallo stesso Simon Kinberg, che probabilmente sarà dedicato a Fenice Nera. Attendiamo conferma ufficiale da parte di Fox.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Logan: Simon Kinberg fa chiarezza sulla timeline...