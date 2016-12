Logan: Ryan Reynolds spiega il vero motivo per cui Deadpool non è nel film

Dopo il rumor che voleva Deadpool pronto a comparire in un cameo in Logan, sia il regista James Mangold che la star Ryan Reynolds si sono affrettati a smentire la notizia. Wade Wilson non comparirà a fianco di Logan nella sua ultima avventura.

Oggi Ryan Reynolds ha chiarito la vera ragione per cui non ci sarà in un tweet in cui specifica di volere un crossover Deadpool/Wolverine, ma il tono cupo e drammatico trapelato dai primi trailer di Logan lascia pensare che la comparsa del Mercenario Chiacchierone sboccato e irriverente stonerebbe con l'atmosfera generale.

No. I want a Deadpool/Wolvie film. But Logan is its own unique & perfect thing. The Big Red Shit-Talker wouldn't mix with the tone. https://t.co/35WpEJLJ10 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 29 dicembre 2016

Naturalmente, vista l'intenzione di Hugh Jackman di appendere gli artigli di adamantio al chiodo per sopraggiunti limiti di età è probabile che l'idea del crossover tanto desiderato da Ryan Reynolds giunga fuori tempo massimo... ma mai dire mai. Chissà che Jackman non accetti di tornare in un film più leggero e meno cupo sugli X-Men, magari proprio Deadpool 2.

