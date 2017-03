Logan: Ryan Reynolds sfotte Hugh Jackman sui fan cinesi

Ryan Reynolds e Hugh Jackman sono grandi amici e da tempo portano avanti una divertente rivalità via social media.

L'interprete di Deadpool non perde mai l'occasione di fare delle battute ironiche nei confronti del collega e una foto condivisa dal protagonista di Logan - The Wolverine ha dato vita a un simpatico scambio di battute via Twitter.

La star australiana ha infatti pubblicato uno scatto realizzato insieme ai suoi fan a Pechino e Ryan ha risposto subito: "Sono quasi certo che si tratti di un gruppo impegnato a protestare".

Hugh ha quindi replicato dimostrandosi perplesso dopo aver letto le dichiarazioni di Reynolds.

Pretty sure those are protesters. https://t.co/URNGDCg0cO — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 5, 2017

