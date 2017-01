Logan: per Hugh Jackman il film non è ambientato nello stesso universo degli X-Men

Qualche giorno fa il regista James Mangold ha specificato la linea temporale di Logan chiarendo il motivo per cui il film è ambientato nel futuro, per l'esattezza nel 2029, qualche anno dopo gli eventi mostrati nei film sugli X-Men.

Stesso universo temporale dunque? Per la star Hugh Jackman non proprio. Nel corso di un'intervista a Digital Spy, l'attore australiano si è lanciato in una dissertazione spiegando come 20th Century Fox abbia dato a lui e a James Mangold carta bianca per l'ultimo film: "Così io e Jim avevamo massima libertà e abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso. Totalmente diverso nel tono, visto che avevo in mente pellicole come The Wrestler, Gli spietati o L'uomo nel mirino. Volevamo che il nome Wolverine non comparisse nel titolo perché ci interessava concentrarci sull'aspetto umano del personaggio e sul danno collaterale che essere Wolverine ha comportato in tutta la sua vita."

Leggi anche: Logan, abbiamo visto 20 minuti in anteprima: benvenuti nel futuro di Wolverine

Hugh Jackman aggiunge: _"E' un film standalone per molti aspetti. Non è legato alle storyline degli altri film. Ovviamente la presenza di Patrick Stewart crea un crossover, ma è diverso dal resto della saga. Con questo non voglio criticare le pellicole sugli X-Men, ma quando vedrete questo film capirete. Non solo Logan è diverso nella storyline e nel tono, anche l'universo è lievemente diverso. E' un paradigma diverso e a un certo punto diventerà chiaro".

Il regista James Mangold ha sentito la necessità di intervenire via Twitter per chiarire le parole pronunciate dalla sua star e i dubbi che queste hanno destato nei fan.

@Voldemorgoth Don't think @RealHughJackman said that exactly. Simple fact. We take place in 2029, 5 yrs past anything depicted in XMEN film. — Mangold (@mang0ld) January 22, 2017

@Voldemorgoth @RealHughJackman And "slightly different" causes an uproar? Everyone should breathe and focus on important things. — Mangold (@mang0ld) January 22, 2017

Logan arriverà nei cinema italiani il 2 marzo.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Logan: per Hugh Jackman il film non è ambientato...