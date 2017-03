Logan: la divertente parodia animata mostra Wolverine in difficoltà

Logan, l'ultima avventura di Wolverine con protagonista Hugh Jackman, è al centro di un nuovo video parodia creato da ArtSpear Entertainment.

Il filmato animato mostra il protagonista alle prese con i suoi nemici e l'obbligo di fare da baby sitter a Charles, oltre a doversi occupare della giovane X-23, dalle cui mani appaiono non solo artigli ma persino delle armi in stile Kylo Ren.

Logan, tra i suoi tanti problemi, ha anche un'evidente dipendenza dalle bibite alcoliche, mentre la piccola mutante sembra avere un debole per le Pringles.

Leggi anche: Logan - The Wolverine: 5 cose che potreste non aver notato del film

Ecco il divertente approccio alla storia (ovviamente attenzione agli spoiler!).

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Logan: la divertente parodia animata mostra...