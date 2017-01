Logan: James Mangold conferma che il film sarà vietato ai minori

Il regista James Mangold ha confermato che il film Logan, che verrà presentato in anteprima al Festival di Berlino, sarà vietato ai minori. In un tweet il filmmaker ha spiegato i motivi che hanno portato a questa classificazione: "Contiene forte violenza brutale e linguaggio esplicito, e per alcune brevi sequenze di nudo".

Official: Please be advised that LOGAN has been rated R for "strong brutal violence and language throughout, and for brief nudity." — Mangold (@mang0ld) January 23, 2017

La storia del lungometraggio si svolge nel 2029, periodo in cui la nascita dei mutanti è diventata un evento estremamente raro. I difensori del genere mutante, gli X-Men, sono scomparsi da tempo e gli unici che rimangono sono Charles Xavier, anziano e in difficoltà, e uno stanco Logan. La capacità di guarire di Wolverine è rallentata e alle volte non funziona affatto. Quando un giovane mutante ha bisogno del suo aiuto, Logan deve sfoderare ancora una volta i suoi artigli. Il suo lavoro non è ancora finito.

Fanno parte del cast, oltre al protagonista Hugh Jackman, anche Patrick Stewart, Eriq La Salle, Elise Neal ed Elizabeth Rodriguez.

