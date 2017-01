Logan: James Mangold condivide un assaggio della colonna sonora

Il regista James Mangold ha condiviso un breve assaggio della colonna sonora di Logan. I bani strumentali del film sono stati composti da Marco Beltrami, nominato per due volte al premio Oscar e in passato autore delle musiche di altri progetti ispirati ai fumetti come ad esempio Hellboy e Wolverine: L'immortale.

Il lungometraggio diretto da James Mangold arriverà nei cinema il 3 marzo 2017. Fanno parte del cast Hugh Jackman,Patrick Stewart, Eriq La Salle, Elise Neal ed Elizabeth Rodriguez.

