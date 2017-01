Logan: il trailer del film in versione LEGO

In attesa di un nuovo trailer del film Logan, online è apparsa un'interessante e originale versione realizzata con i LEGO.

Il video, realizzato da Paradox Pictures, ricrea le prime immagini del film diretto da James Mangold, mostrando il mutante invecchiato e in difficoltà, l'incontro con la giovane Laura Kinnedy e il professor Charles Xavier in un letto di ospedale.

Il lungometraggio diretto da James Mangold arriverà nei cinema il 3 marzo 2017. Fanno parte del cast Hugh Jackman,Patrick Stewart, Eriq La Salle, Elise Neal ed Elizabeth Rodriguez.

