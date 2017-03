Logan: i produttori parlano del futuro di Wolverine e X-23

Cristiano Ogrisi

Attenzione, l'articolo contiene spoiler sul finale di Logan!

Hugh Jackman ha passato gli ultimi 17 anni interpretando lo stesso personaggio in tutti i capitoli degli X-Men possibili e immaginabili, e, dopo aver affrontato tutte queste timeline, l'attore ha deciso di mettere un punto. Jackman non tirerà più fuori gli artigli di adamantio, anche perchè alla fine di Logan - The Wolverine, Wolverine e il Professor X (Patrick Stewart) vengono seppelliti, lasciando in vita solo X-23 (Dafne Keen).

La mossa sembra pericolosa, lasciare l'universo X-Men senza la sua star più importante è un rischio, ma lascia anche aperte nuove strade per il futuro. La Fox ha dichiarato che Wolverine0 potrebbe tornare con un nuovo attore - lo stesso Hugh Jackman qualche giorno fa ha dichiarato che gli piacerebbe vedere il famoso attore di Bollywood Shah Rukh Khan nei panni di James Howlett - ma i produttori di Logan Simon Kinberg e Hutch Parker non escludono nessun percorso:

"Non ne abbiamo ancora parlato bene. In verità ci siamo avvicinati al film sapendo che sarebbe stato l'ultimo interpretato da Hugh Jackman e quindi l'ultimo Wolverine nei film. Poi vedremo se tirare fuori altre versioni del personaggio, siamo appena usciti dalla post-produzione. La nostra unica intenzione era quella di dare al pubblico un ultimo film su Wolverine che fosse diverso, più puntato sull'emotività e sulla realtà più che sugli effetti visivi o sull'azione."

Il regista James Mangold ha dichiarato di voler fare un film unicamente dedicato a X-23 e il produttore Parker ha confermato che se ne sta parlando:

"Ne stiamo parlando e la possibilità è reale. Lei è un'attrice incredibile. Ha fatto un lavoro notevole e molti dei meriti vanno anche a Mangold. Si tratta di una bella opportunità, non siamo entrati nei dettagli, ma mi piacerebbe vedere ancora di questo personaggio"

Leggi anche: X-Men: I 10 momenti migliori della saga cinematografica

Nel finale di Logan, X-23 sta scappando insieme agli altri bambini alla ricerca dell'Eden, dopo essere riuscita, insieme all'aiuto di Wolverine, ad annientare il grosso esercito di Zander Rice del progetto Transigen.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Logan: i produttori parlano del futuro di...