Logan: Hugh Jackman ispirato da... un'intossicazione alimentare

Cristiano Ogrisi

Hugh Jackman ha usato a suo vantaggio una brutta esperienza di intossicazione alimentare per il suo nuovo film Logan. L'attore porterà sul grande schermo Wolverine per l'ultima volta nel film diretto da James Mangold e ha rivelato che vedremo un supereroe in difficoltà, che si sta spegnendo visto che i suoi poteri stanno svanendo, per colpa dell'adamantio nelle sue ossa.

Jackman ha raccontato della sua disavventura:

"Avevo livelli di mercurio altissimi dopo aver mangiato troppe scatolette di tonno. Il mio dottore mi ha detto che avrei dovuto avere un valore di 5 mentre io avevo 37. L'adamantio ucciderebbe Wolverine. L'effetto dell'avvelenamento da metallo causa depressione, stanchezza e dolore alle ossa. Amo il fatto che sia proprio la sua stessa arma a ucciderlo."

Jackman ha avuto anche problemi durante le riprese nel deserto e l'altitudine gli ha fatto perdere i sensi durante una sequenza di corsa.

"Il regista della seconda unità mi ha detto 'Ok, oggi finiamola qui', e io 'Ma no, sono solo inciampato!', e lui mi dice 'Prima eri inciampato, ora sei svenuto'".

