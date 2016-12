Logan: confermata la presenza di Deadpool nel film?

Dopo molte supposizioni, sembra sia finalmente arrivata la conferma che Deadpool apparirà nel film Logan, diretto da James Mangold.

Nell'ultimo lungometraggio dedicato alle avventure di Wolverine: L'immortale, secondo The Wrap, dovrebbe infatti esserci un'apparizione del personaggio interpretato dall'attore Ryan Reynolds. Per ora non sono state rivelati i dettagli riguardanti la scena, tuttavia sembra che il segmento sia stato realizzato da David Leitch, dietro la macchina da presa di Deadpool 2, e verrà mostrato al termine dei titoli di coda.

Logan, il lungometraggio con protagonista Hugh Jackman, arriverà nelle sale americane il 3 marzo 2017.

Fanno parte del cast anche Patrick Stewart, Eriq La Salle, Elise Neal ed Elizabeth Rodriguez.

