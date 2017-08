Literally, Right Before Aaron: il trailer della romcom con Justin Long e Cobie Smulders

Svelato il trailer della romcom Literally, Right Before Aaron, che vede in azione i simpatici Justin Long e Cobie Smulders. La commedia indie è diretta dal debuttante Ryan Eggold, che si è ispirato a un suo corto realizzato nel 2011.

A fianco di Justin Long e Cobie Smulders, John Cho, Kristen Schaal, Ryan Hansen, Luis Guzmàn, Lea Thompson e Peter Gallagher.

Quando Adam (Justin Long) riceve una chiamata dalla sua ex fidanzata Allison (Cobie Sumlders) in cui la ragazza lo invita al suo matrimonio con Aaron (Hansen) a San Francisco, lui decide di accettare l'invito nonostante il parere contrario degli amici. Adam vuole provare a tutti che è felice per lei, ma ci potrebbero essere altri ragioni, ben più egoistiche, per accettare l'invito.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Literally, Right Before Aaron: il trailer della...