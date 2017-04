L'inganno, Kristen Dunst: "Una scena di sesso mi ha messa in difficoltà"

Nel film L'inganno diretto dalla regista Sofia Coppola conterrà una sequenza che ha messo un po' in difficoltà l'attrice Kirsten Dunst.

La star ha infatti rivelato durante l'evento CinemaCon: "Ero distesa a terra e i miei vestiti dovevano venir strappati. Non mi è piaciuto. Onestamente ho pensato 'Concludiamo questa scena il prima possibile. Sofia ha detto 'La gireremo velocemente. La realizzeremo qui, faremo tre ciak e basta'".

Colin Farrell ha aggiunto sulla questione: "Per ogni scena d'amore a cui ho partecipato nel corso degli anni cerco semplicemente di fare qualsiasi cosa di cui ha bisogno la mia partner. Penso davvero che una donna dovrebbe essere completamente il capo in quelle scene, devi fare qualsiasi cosa di cui ha bisogno per essere a suo agio e avere la libertà di realizzare il lavoro che deve fare".

Sofia Coppola si è occupata anche della sceneggiatura del suo nuovo film, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Thomas Cullinan, in cui hanno recitato anche Elle Fanning e Nicole Kidman.

La storia è ambientata in una scuola per sole ragazze che si trova nella Virginia del 1864, durante la Guerra Civile americana. La situazione al Miss Martha Farnsworth Seminary for Young Ladies si complica quando arriva un soldato ferito.

Il cast è completato da Oona Laurence, Emma Howard, Angourie Rice e Addison Riecke.

Il film arriverà nelle sale italiane a settembre.

