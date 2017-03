L'era glaciale, 15 anni dopo: le scene più divertenti con Scrat! (video)

Valerio Di G.

Nel 2002, ben quindici anni fa, usciva in sala L'era glaciale, primo lavoro dei Blue Sky Studios. Il film con la regia di Chris Wedge e Carlos Saldanha si guadagnò una nomination all'Oscar e ottenne uno straordinario successo di pubblico che permise addirittura altri quattro sequel cinematografici e due spin-off televisivi. L'ultimo capitolo della fortunata serie è, infatti, uscito nel 2016 con il titolo L'era glaciale - In rotta di collisione. Protagonisti di queste avventure sono il mammuth Manny, il bradipo Sid e lo smilodonte Diego....ma il vero eroe, nonchè il preferito dai bambini di tutto il mondo, è lo sfortunato scoiattolo Scrat che nei film appare sullo sfondo della storia in costante sfida contro tutto e tutti. Infatti, Scrat, nella vita ha soltanto una missione: conquistare la sua ghianda e vivere sereno a discapito dei tempi freddi e disastrosi che lo circondano. La sua eterna e divertentissima disfatta, oltre a causargli non pochi danni psicologici, lo accomuna ai vari Charles Chaplin e Buster Keaton dello schermo che tanto amiamo. In questi quindici anni il mitico scoiattolo è apparso in ogni produzione legata a L'Era Glaciale ed in situazioni sempre più esilaranti. Le sofferenze di Scrat sono senza ombra di dubbio il divertimento più grande offerto da questi film e a ridosso dell'anniversario abbiamo scelto di proporvi alcuni dei momenti migliori tratti dalle sue avventure!

