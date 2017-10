Lena Headey: "Harvey Weinstein mi ha aggredita"

L'attrice Lena Headey ha condiviso la sua esperienza negativa con Harvey Weinstein, unendo così la sua voce a quelle di molte altre attrici che hanno denunciato le molestie subite nel corso degli anni da parte del produttore.

L'interprete di Cersei Lannister nella serie Il trono di spade ha spiegato che la prima volta che l'ha incontrato risale al 2005 quando, durante la Mostra del Cinema di Venezia, si sono presentati, l'ha invitata a camminare sulla spiaggia e ha fatto "dei commenti e dei gesti piuttosto sconvenienti". Qualche anno dopo Lena l'ha rivisto a Los Angeles e in quell'occasione Harvey ha continuato a farle domande sulla sua vita privata prima di invitarla nella sua camera di albergo per mostrarle uno script che considerava perfetto per lei.

L'attrice ha quindi reagito dicendo: "Non sono interessata a niente oltre al lavoro, per favore non pensare che sia salita in ascensore con con te per qualsiasi altro motivo".

La reazione di Weinstein è stata molto dura: "E' rimasto in silenzio per un po', furioso. Siamo usciti dall'ascensore e siamo andati verso la sua stanza. La sua mano era sulla mia schiena, mi spingeva avanti senza dire una parola e mi sono sentita completamente impotente. Ha provato ad aprire la porta ma la sua chiave non funzionava, quindi si è davverro arrabbiato". La Headey è quindi stata accompagnata all'uscita dall'hotel e ha raccontato: "Mi ha sussurrato nell'orecchio 'Non dire niente di tutto questo, nemmeno al tuo manager o al tuo agente'. Sono salita in macchina e ho pianto".

