Lego Ninjago, clip in esclusiva del nuovo film d’animazione della LEGO

Patrizio Marino

Esce nelle sale italiane il prossimo 12 ottobre Lego Ninjago - Il film, nuova avventura d'animazione del franchise LEGO diretta da Charlie Bean, Paul Fisher e Bob Logan.

Il film racconta la battaglia per la difesa della città di NINJAGO e chiama all'azione il giovane Master Builder Lloyd, alias il Ninja Verde, insieme ai suoi amici, che in segreto sono tutti dei guerrieri ninja. Guidati dal Maestro Wu, tanto spiritoso quanto saggio, dovranno sconfiggere il perfido signore della guerra Garmadon, La Persona Più Cattiva Che Esista, che oltretutto è il padre di Lloyd. Mech contro mech e padre contro figlio, nell'epica resa dei conti questa squadra grintosa ma indisciplinata di ninja si mette alla prova: ognuno dovrà imparare a controllare il proprio ego e lavorare insieme per scatenare le proprie innate doti da Spinjitzu.

Oggi vi presentiamo in esclusiva una clip di Lego Ninjago che uscirà nei cinema italiani in 3D e in 2D.

