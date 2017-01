LEGO Batman: la Chevrolet presenta la Batmobile a grandezza naturale

La Chevrolet ha presentato la prima Batmobile a grandezza naturale realizzata ispirandosi al film Lego Batman - Il film. Il progetto è stato curato dalla casa automobilistica insieme agli studneti della comunità Cody Rouge di Detroit.

Il veicolo, purtroppo, non è in vendita ma è stato rivelato che per realizzarlo sono state necessarie 222 ore di progettazione e 1.833 per costruirlo.

Ecco il divertente video dedicato alla Batmobile, in cui l'eroe deve affrontare delle critiche che potrebbero essere legate alla sua personalità.

Il film arriverà nelle sale italiane il 9 febbraio e nella versione originale Will Arnett sarà ancora una volta Batman, dopo The Lego Movie. Il cast di doppiatori comprende anche Michael Cera nel ruolo di Robin, Rosario Dawson che darà voce a Batgirl, Ralph Fiennes che interpreterà Alfred Pennyworth, Mariah Carey a cui è stata affidata la parte del sindaco di Gotham, mentre Zach Galifianakis sarà il Joker.

Ecco alcune foto della Batmobile:

