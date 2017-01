LEGO Batman: i protagonisti introducono il film in una featurette

Il 10 febbraio 2017 arriverà nelle sale americane il lungometraggio animato Lego Batman - Il film, in cui Will Arnett sarà ancora una volta Batman, dopo The Lego Movie.

I protagonisti, in una divertente featurette, vengono intervistati "sul set" e rivelano qualche elemento della storia e dei personaggi coinvolti nell'avventura dedicata a Bruce Wayne.

Ecco l'esilarante video:

Il cast di doppiatori comprende anche Michael Cera nel ruolo di Robin, Rosario Dawson che darà voce a Batgirl, Ralph Fiennes che interpreterà Alfred Pennyworth, Mariah Carey a cui è stata affidata la parte del sindaco di Gotham, mentre Zach Galifianakis sarà il Joker.

