Legend of the Demon Cat: il set dell'horror orientale diventa un parco dei divertimenti!

Negli ultimi anni, le produzioni cinesi sono state molto gettonate anche da filmmaker occidentali, per via delle grandi quantità di investimenti del mercato orientale. Stavolta ne ha approfittato il Giappone che, insieme alla Cina, ha prodotto Legend of the demon cat, un horror ambientato durante la dinastia dei Tang più di mille anni fa. Il set è uno dei più costosi di sempre: un portavoce della Moonstone Films ha spiegato che per la costruzione ci sono voluti più di cinque anni e oltre 200 milioni di dollari di budget, visto che è stata ricostruita una città intera, completa di fiumi, laghi, caverne, parchi e palazzi.

Anche se potrebbe sembrare una spesa estrema, la produzione ha in mente di utilizzare il set in due modi alla fine delle riprese: in parte delle costruzioni andranno a vivere - realmente - diverse famiglie, mentre il resto della scenografia diventerà un parco divertimenti.

Ecco il trailer ufficiale:

Le riprese sono durate per 150 giorni, con migliaia di comparse, centinaia di membri della troupe tecnica, 1200 effetti speciali diversi utilizzati per rappresentare il Demone e 15.000 costumi portati in scena.

La sceneggiatura si basa sul Samana Kukai, scritto da Yoneyama Mineo, e porterà in scena la storia del demone di un gatto che possiede la moglie di un generale per abbattersi sulla corte imperiale. Durante le indagini per scoprire cosa stia accadendo nel villaggio, un monaco giapponese e un poeta cinese scoprono la storia di una donna morta decenni prima, la cui scomparsa è avvolta nel mistero.

Il film uscirà in Cina il 22 dicembre 2017, mentre in Europa sarà visibile a febbraio 2018 durante il Festival internazionale del cinema di Berlino.

