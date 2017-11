Lady Gaga e Rami Malek versione Edward Mani di Forbice per Halloween

Lady Gaga e Rami Malek hanno avuto la stessa idea per celebrare Halloween con un costume ispirato al grande cinema. Le due star hanno infatti scelto entrambe di trasformarsi nel protagonista di Edward mani di forbice, film diretto dal regista Tim Burton, per divertirsi, per fortuna evitando di partecipare allo stesso evento e dare così vita a un imbarazzante contrattempo.

La star di Mr. Robot ha partecipato a un party organizzato da Jonathan Ross a Londra, dove sta effettuando le riprese del film Bohemian Rhapsody , mentre la popstar ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae con il trucco e l'acconciatura che hanno reso iconico il personaggio interpretato da Johnny Depp.

Ecco le due versioni a confronto:

#halloweencostume #halloween Would you like a hair cut! Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga) in data: 1 Nov 2017 alle ore 00:30 PDT

