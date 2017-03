La Torre Nera: svelato il contenuto delle prime clip al CinemaCon di Las Vegas

Per i fan di Stephen King arrivano notizie incoraggianti dal CinemaCon, manifestazione attualmente in corso a Las Vegas. Nel corso della presentazione delle nuove uscite, Sony Pictures ha svelato in anteprima alcune clip de La Torre Nera, adattamento della mastodontica saga firmata dal Re del Brivido, e l'impatto avuto sugli spettatori sembrerebbe molto positivo.

Le immagini in questione sono ambientate in una foresta in cui compare il protagonista Roland Deschain (Idris Elba), spaventato e ferito, intento a puntare le sue due pistole contro gli alberi. All'improvviso si ode la voce dell'Uomo in Nero (Matthew McConaughey), Roland fa di tutto per convincere il suo nemico ad arrendersi dichiarando che la guerra è finita e che non può salvare se stesso abbandonando chiunque altro. Finalmente l'Uomo in Nero compare e Roland lo apostrofa "Non uccido con la mia pistola, uccido con il mio cuore" per poi sparare un colpo nella schiena dell'Uomo in Nero che si sta allontanando. Senza scomporsi il villain lo raggiunge, afferra la pallottola ed esclama "La Torre cadrà, Roland".

Questo confronto si interrompe e compare in scena Jake Chambers (Tom Taylor), risvegliatosi all'improvviso quando il suo letto inizia a tremare. In una scena con un terapeuta, a Jake viene chiesto di raccontare le sue visioni e lui confessa al dottore di vedere un uomo scuro e l'immagine di una Torre Nera che protegge l'universo. Il terapista gli spiega che si tratta solo di sogno, ma a un certo punto l'intero studio inizia a tremare.

Successivamente vediamo Jake in strada con in un mano un disegno di una casa. Il ragazzo sembra sorpreso nello scoprire che la stessa casa del disegno si trova proprio di fronte a lui. Si tratta di una dimora abbandonata, il ragazzo entra dentro e subito le pareti e i pavimenti cominciano a muoversi. Jake scopre che la casa è un portale che lo conduce in una terra desertica sul cui orizzonte compare un pianeta gigante circondato da anelli. E' qui che Jake incontra Roland, riconoscendolo immediatamente come il Pistolero comparso nei suoi sogni.

Dopo alcune rapide sequenze action, vediamo Roland intento a spiegare la sua relazione con l'Uomo in Nero (che poco prima è passato attraverso il portale lasciando il mondo della Torre Nera per entrare nel nostro). Il Pistolero spiega che finché l'Uomo in Nero è là fuori, la Torre cadrà e arriverà l'inferno. Le scene seguenti vedono Roland intento a usare la sua pistola a incredibile velocità, mentre l'uomo in Nero tiene in mano una strana palla luminosa. Alcuni duelli contengono sequenze in slow motion.

L'ultima scena di The Dark Tower mostrata al CinemaCon vede Jake molestato da uno strano tipo e portato via dal villaggio in cui si trova. Una donna avvicina Roland parlandogli del rapimento, ma il Pistolero chiede di fare silenzio. Poi chiude gli occhi, ascoltando l'universo. Sente il sangue scorrere, una chiave colpire un tubo e finalmente sente il suo dei passi di Jake che viene trascinato via. Roland lentamente afferra la sua pistola e spara, la pallottola attraversa una finestra e un lenzuolo per poi colpire il rapitore nella resta e farlo cadere morto.

La Torre Nera uscirà nella sale italiane il 10 agosto 2017.

