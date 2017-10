La Torre Nera: Stephen King promette "un reboot totale" per la tv

L'adattamento cinematografico de La Torre Nera è stato pesantemente criticato. Da tempo i fan attendevano di vedere sul grande schermo la loro saga prediletta, ma il risultato non ha soddisfatto le aspettative. Né le critiche né gli incassi sono risultati soddisfacenti.

Questo flop ha messo in discussione i progetti legati a quello che sarebbe dovuto diventare un lucroso franchise, ma adesso Stephen King anticipa l'arrivo di un reboot televisivo che potrebbe far perdonare l'insuccesso del film.

"La sfida principale era fare un film basato su una serie di romanzo di oltre 3.000 pagine. In più è stato deciso di fare un film che rispettasse il PG-13 adattando libri estremamente violenti e adulti. Io credo che nonostante tutto Akiva Goldsman ha fatto un lavoro fantastico prendendo una parte fondamentale dei libri e trasformandola in quello che credevo fosse un film riuscito. Ora è in fase di sviluppo una serie tv e sarà un reboot totale, ma non posso dirvi di più. Staremo a vedere".

