La Torre Nera: nuovo poster ufficiale del film tratto dalla saga di Stephen King!

In attesa del trailer, la Sony/Columbia Pictures, ha fatto la felicità di molti fan rilasciando il primissimo poster ufficiale de La Torre Nera! L'adattamento della saga letteraria di Stephen King è stato un sogno nel cassetto di molti lettori del Re, una produzione sempre rimandata per via della complessità dell'opera e della sua longevità. Il film diretto da Nikolaj Arcel sarà basato sul primo libro della serie pubblicato ben trentacinque anni fa, L'Ultimo Cavaliere, ma stando a quanto dichiarato dai sceneggiatori, tra cui Akiva Goldsman e lo stesso Arcel, si tratterà di un progetto di riscrittura assai ambizioso e coraggioso che coinvolgerà diversi elementi di tutti i romanzi.

Fa un po' sorridere pensare che già nel 2007 Frank Darabont, regista de Il miglio verde e Le ali della libertà, aveva immaginato un poster per La Torre Nera facendolo apparire nel suo film horror The Mist, trasposizione cinematografica di un altro racconto di Stephen King! Quella che all'epoca fu una simpatica strizzata d'occhio ai fan, dieci anni dopo è diventata finalmente realtà!

La Torre Nera narra la storia di Roland Deschain, ultimo membro vivente dell'ordine dei cavalieri che vaga alla ricerca di una costruzione leggendaria capace di tenere in equilibrio l'universo! Ad interpretare il pistolero Roland sarà Idris Elba, mentre il ruolo dell'Uomo in Nero è stato affidato a Matthew McConaughey. Fanno parte del cast anche Fran Kranz, Abbey Lee e Tom Taylor. La Torre Nera uscirà nella sale Italiane il 10 Agosto 2017!

