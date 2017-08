La Torre Nera, il regista smentisce contrasti con la Sony sul montaggio finale

Tra pochi giorni arriverà nelle sale cinematografiche l'atteso film La Torre Nera, l'adattamento dei romanzi di Stephen King con protagonisti gli attori Idris Elba e Matthew McConaughey.

In passato molti registi e produttori - tra cui J.J. Abrams, Damon Lindelof e Ron Howard che si sta attualmente occupando del progetto - hanno cercato di portare sul grande schermo le avventure del pistolero Roland.

Un articolo pubblicato da Variety ha rivelato i tanti ostacoli che ha dovuto superare il progetto prima di approdare finalmente nei cinema di tutto il mondo. Secondo le fonti del magazine, la Sony ha ad esempio dovuto capire come affrontare i risultati poco entusiasmanti delle proiezioni in anteprima effettuate come test, ancora prima della conclusione del lavoro in post-produzione. Il pubblico non avrebbe compreso la mitologia e non sarebbe riuscito a essere coinvolto, tuttavia il regista Nikolaj Arcel ha smentito che la Sony abbia coinvolto altri filmmaker per lavorare al montaggio finale: "Quando si ha a che fare con un film con due studios e dei produttori molto potenti, ovviamente ci sarà un dibattito molto appassionato dal punto di vista creativo sul modo in cui far funzionare certe idee e passaggi, ma mi sono sentito sostenuto durante tutto il processo e mi hanno cercato per avere delle risposte. Se qualcuno fosse arrivato nella mia sala montaggio e avesse preso il controllo me ne sarei andato immediatamente".

Il capo della Sony Pictures, Tom Rothman, ha inoltre aggiunto: "E' un film fantasy e quindi sì, è complicato, intricato e ambizioso ma questo rappresenta un aspetto positivo perché con la complessità dei progetti attualmente in onda in televisione, il pubblico cinematografico vuole l'ambizione".

La Torre Nera vede protagonisti Idris Elba e Matthew McConaughey nei ruoli del Pistolero Roland Deschain e dell'Uomo in Nero, la nemesi del protagonista. Fanno parte del cast anche Fran Kranz che interpreterà Pimli, il braccio destro del villain, Abbey Lee che si calerà nei panni di Tirana e il giovane Jake Chambers, interpretato da Tom Taylor.

