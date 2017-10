La ragazza del punk innamorato: un nuovo trailer del film con Elle Fanning

Dopo la presentazione avvenuta al Festival di Cannes, il film La ragazza del punk innamorato, diretto da John Cameron Mitchell, arriverà prossimamente nelle sale.

Nell'attesa è stato ora diffuso un nuovo trailer in cui si vedono le prime anticipazioni legate agli eventi "extraterrestri".

Il progetto è tratto da un racconto di Neil Gaiman ed è ambientato nella Londra degli anni '70. La protagonista è una ragazza aliena, Zan (Elle Fanning), che si innamora di un teenager che ama la musica punk, Enn (Alex Sharp).

Nicole Kidman interpreta la Regina Boadicea, che potrebbe nascondere un segreto.

Fanno parte del cast anche Ruth Wilson, Matt Lucas e Abraham Lewis.

Punk. It's a way of life. Watch the trailer for John Cameron Mitchell's film adaptation of @neilhimself's How To Talk To Girls At Parties. pic.twitter.com/jadvGZWLMG