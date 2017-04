La notte che mia madre ammazzó mio padre al Festival del Cinema Spagnolo e in sala dal 18 maggio

Si tiene a Roma dal 4 al 9 maggio 2017, come di consueto al Cinema Farnese di Campo de Fiori, la decima edizione del Festival del Cinema Spagnolo. La manifestazione itinerante farà quindi tappa a Reggio Calabria, dal 10 al 13 maggio (Università per stranieri); Senigallia dal 27 al 31 maggio (Cinema Fenice); Trento, Trieste e Treviso dal 29 maggio al 1 giugno; Perugia dal 7 al 11 giugno (cinema Postmodernissimo); Torino, dal 14 al 18 giugno (cinema Centrale); e poi a Milano e Bergamo.

Ad aprire il festival, l'acclamato, inedito, film di Icíar Bollaín, El Olivo, che sarà presentato a Roma dall'attrice Anna Castillo, fresco Premio Goya 2017 come Miglior Attrice Esordiente, che regala anima e cuore a uno dei personaggi femminili più appassionanti dell'ultimo cinema europeo. Il film, sceneggiato da Paul Laverty, consueto collaboratore di Ken Loach, racconta la storia di Alma, una ragazza che vive e lavora nell'azienda agricola di famiglia intenta a seguire le orme segnate dal nonno. Il vecchio, però, da quando i suoi figli hanno venduto l'olivo millenario, non parla e quasi non mangia più. Alma, in pieno stile Loach, decide di andare a riprendersi l'albero, anche se ora è di proprietà e simbolo di una multinazionale tedesca.

La Nueva Ola, sezione ufficiale del festival, presenterà quindi i migliori film spagnoli dell'ultima stagione. Tra questi, la black comedy campione di incassi in patria, La notte che mia madre ammazzò mio padre di Inés París, che sarà presentato a Roma dalla stessa regista, dalla produttrice e dalla grande attrice Belén Rueda. Esilarante intreccio che mescola Agatha Christie e il più brillante humor spagnolo, il film si è aggiudicato il Premio del Pubblico al Festival di Malaga 2016. Il film si svolge in una notte. Con i figli via di casa per una gita, Isabel si propone di organizzare la cena di lavoro che suo marito Angel e la sua ex moglie Susana hanno in agenda con un famoso attore argentino: lo vogliono convincere a essere il protagonista del loro prossimo film, un giallo scritto dallo stesso Angel. A quel punto mancherebbe solo la coprotagonista e Isabel, attrice in cerca di una parte, sente che quella è la sua occasione per convincere tutti quanti. Ma nel bel mezzo della serata fa capolino lo stralunato ex di Isabel che ha urgente bisogno di parlarle.

La notte che mia madre ammazzò mio padre uscirà in Italia il 18 maggio distribuito da EXIT Media. Per informazioni: www.cinemaspagna.org.

