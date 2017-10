La forma della voce, l'anime campione di incassi nei cinema italiani solo il 24 e il 25 ottobre

Il 24 e 25 ottobre arriva nelle sale La forma della voce (elenco a breve su www.nexodigital.it), il coraggioso e poetico lungometraggio di una delle rare registe giapponesi, Naoko Yamada, che racconta con enorme delicatezza le difficoltà di Shoko Nishimiya, una ragazzina non udente, vittima del bullismo del suo compagno Shoya, anche lui in seguito preda dei suoi compagni di scuola. Scritto da Reiko Yoshida, già sceneggiatrice de La ricompensa del gatto, il film è stato diretto da Naoko Yamada presso lo studio Kyoto Animation, uno dei più quotati nel panorama dell'animazione giapponese, già produttore di numerose serie televisive e lungometraggi di culto. Dopo essersi posizionato come uno dei maggiori incassi della scorsa stagione cinematografica giapponese con oltre 20 milioni di dollari raccolti al botteghino, il film è stato presentato con successo anche al Future Film Festival 2017 e ha esordito due weekend fa in Cina raccogliendo quasi 5 milioni di dollari al box office.

La forma della voce, tratto dall'omonimo manga che Yoshitoki Oima ha iniziato a scrivere a soli 18 anni, è stato poi pubblicato anche in Italia da Star Comics.

I primi tre volumi dei sette che compongono il manga di Yoshitoki Ōima, premiato anche come "miglior manga esordiente" nel 2008, hanno venduto più di 700.000 copie solo in Giappone.

