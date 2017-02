La Bella e la Bestia: una featurette dedicata ai costumi di Belle

Una nuova featurette del film La Bella e la Bestia è dedicata ai costumi creati per il lungometraggio, svelando come gli indumenti creati siano importanti per definire le caratteristiche della personalità della protagonista interpretata da Emma Watson.

Il video mostra inoltre i dettagli dell'iconico abito giallo indossato da Emma Watson per l'indimenticabile scena del ballo:

La Disney Italia ha inoltre rivelato che nella versione italiana del film, in arrivo nelle sale il 16 marzo, Vittoria Puccini (Elisa di Rivombrosa) presterà la propria voce alla maga Agata.

Travestita da vecchia mendicante in cerca di riparo dalla tempesta, la maga viene crudelmente respinta dal Principe. Per punirlo, la donna getta un maleficio sul castello trasformando il Principe in una Bestia e i membri della servitù in oggetti domestici. Agata spiega che, per spezzare l'incantesimo, la Bestia dovrà imparare ad amare e farsi amare a sua volta prima che cada l'ultimo petalo di una rosa magica... altrimenti rimarrà una Bestia per sempre e i suoi servitori non torneranno mai più umani, restando imprigionati nel castello per tutta l'eternità.

Fanno parte del cast anche Luke Evans che sarà Gaston, Emma Thompson nel ruolo di Mrs. Bric, Kevin Kline ha la parte di Maurice, il padre di Belle, Josh Gad quella di Lefou, Ian McKellen sarà Tockins e accanto a lui reciterà Ewan McGregor che sarà Lumière.

La regia, del lungometraggio con protagonista anche Dan Stevens, è di Bill Condon.

