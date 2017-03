La Bella e la Bestia supera i 500 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo

Il film La Bella e la Bestia ha superato i 500 milioni di dollari incassati ai box office di tutto il mondo, dopo aver raggiunto giovedì quota 490.6 milioni.

In Australia la versione live-action del classico animato della Disney ha ottenuto un esordio a quota 1.6 milioni di dollari, per un totale di 2.9 milioni grazie alle anteprime. Il risultato ha reso il progetto con protagonisti Emma Watson e Dan Stevens il film con la giornata d'esordio migliore, alle spalle di Batman v Superman: Dawn of Justice.

In Argentina, invece, ha triplicato gli incassi ottenuti nelle prime 24 ore di programmazione nelle sale da Il libro della giungla.

Per celebrare il successo la Disney ha diffuso un nuovo spot realizzato come medley di alcune delle canzoni del film.

Home News La Bella e la Bestia supera i 500 milioni di...