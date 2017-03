La Bella e la Bestia: Lumière progetta una cena romantica in una clip

La Disney ha diffuso una nuova clip del film La Bella e la Bestia, in cui si assiste ai preparativi per la cena data al castello in onore di Belle.

Nella versione originale del lungometraggio live action sono Ewan McGregor e Ian McKellen a doppiare i simpatici personaggi di Lumière e Tockins.

Ecco il video:

Fanno parte del cast anche Luke Evans che sarà Gaston, Emma Thompson nel ruolo di Mrs. Bric, Kevin Kline ha la parte di Maurice, il padre di Belle, e Josh Gad quella di Lefou.

La regia, del lungometraggio, in arrivo nelle sale italiane il 16 marzo, con protagonisti Emma Watson e Dan Stevens, è di Bill Condon.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News La Bella e la Bestia: Lumière progetta una cena...