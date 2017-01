La bella e la bestia, la bambola di Emma Watson non è somigliante e il web si scatena

Disney accompagna l'uscita delle sue hit con un marketing mirato che fa spesso la gioia dei fan collezionisti e feticisti. Stavolta, però, qualcosa è andato storto. La compagnia ha appena diffuso nei negozi una bambola ispirata a La Bella e la Bestia, il nuovo live action dello studio a breve nei cinema. La bambola riproduce le fattezze di Belle, interpretata dall'inglese Emma Watson, ma in realtà di bello sembra avere ben poco.

Le foto della bambola hanno fatto la loro comparsa on line quando il fotografo William Herrington, appassionato collezionista di bambole che vive in Colorado, ha postato un'immagine su Flickr dopo aver visto la bambola di Belle di vendita presso JCPenney in un mall di Grand Junction.

"Sapevo che le bambole dei live action vendute nei Disney Store non sono mai somiglianti al 100% agli attori, ma questa è davvero atroce! Il suo viso era lucido e coperto di lentiggini (che somigliano più a una malattia della pelle) e la sua testa sembrava aperta e ruotata nel punto in cui si innestano i capelli. Per quanto riguarda la somiglianza con Emma... è nulla" ha confessato il fotografo deluso.

Dopo l'esternazione, i fan della Disney sono accorsi in massa sui social media per dire la loro sulla bambola. Molti concordano col giudizio del fotografo sulla sua bruttezza, così lo humor ha preso il sopravvento nei commenti. In molti paragonano il look della bambola a Justin Bieber con un vestito o peggio.

They must have used Justin Bieber's doll face mold holy fuck https://t.co/g3a2g4LX46 — Indomitable Pam (@IzzyGnosis) 7 gennaio 2017

they thought they made a nice emma as belle doll but instead they made a justin bieber doll pic.twitter.com/lbApA05pu0 — maryam (@seIinaivy) 7 gennaio 2017

when you order an emma watson doll online but a justin bieber doll in a yellow dress & a wig arrives instead pic.twitter.com/PUQUBXyufT — rebekka (@dolanschistad) 7 gennaio 2017

"Questa bambola sembra Jennifer Garner che cerca di spacciarsi per Emma Watson in un episodio di Alias"

This doll looks like Jennifer Garner trying to disguise herself as Emma Watson in an episode of Alias. pic.twitter.com/c071qeSdXN — Ol' QWERTY Bastard (@TheDiLLon1) 7 gennaio 2017

"La nuova bambola Belle sembra che stia aspettando il suo ordine da Starbucsk ma la prossima consumazione che arriva è per Susan"

The New Belle Doll Looks Like She's Waiting For Her Order At Starbucks But The Next Drink That Arrives Is For Susan. pic.twitter.com/IRLHFCsYfA — Nathaniel Gill (@DamnImFierce) 7 gennaio 2017

GUYS I'M WHEEZING @ THE NEW BELLE DOLL!!! GURL BYE!! pic.twitter.com/M4KgMjrzDE — Cherry Kills (@BitchItsCherry) 7 gennaio 2017

I CANT STOP LAUGHING THIS IS SO TRAGIC pic.twitter.com/g0JZd9KUl0 — sara (@diagonallcys) 7 gennaio 2017

