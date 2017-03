La Bella e la Bestia, Josh Gad risponde alle polemiche sulla versione gay di LeFou

Josh Gad è l'interprete di LeFou nella versione live action del film La Bella e la Bestia e ha ora commentato le polemiche causate dalla rivelazione, compiuta da Bill Condon, che il personaggio è gay.

L'attore, intervistato da People, ha sottolineato che LeFou ha un debole per Gaston e negli ultimi minuti del film c'è una "scena sottile ma incredibilmente efficace" che suggerisce la possibilità di un lieto fine anche per lui. Josh è convinto che quel momento insegni una lezione importante legata alla tematica del film, ovvero che "Non si deve mai giudicare in base alle apparenze".

Gad ha quindi aggiunto: "Questo film parla del sentirsi inclusi. E' un film che ha qualcosa da offrire a chiunque". Commentando la scelta di un cinema dell'Alabama di non proiettare La Bella e la Bestia la star ha concluso: "C'è così tanta paura là fuori di questa realtà che non riusciamo a capire quello che non conosciamo".

In Russia, nel frattampo, il lungometraggio con Dan Stevens ed Emma Watson non verrà bandito ma solo gli spettatori di età superiore ai sedici anni potranno accedere senza alcun problema nelle sale.

Dal 2013, infatti, una legge vieta la "propaganda gay" tra i minorenni e la presenza di quello che è stato definito un "momento omosessuale" da Condon ha portato alla limitazione del potenziale pubblico.

Fanno parte del cast anche Luke Evans che sarà Gaston, Emma Thompson nel ruolo di Mrs. Bric, Kevin Kline ha la parte di Maurice, il padre di Belle, Josh Gad quella di Lefou, Ian McKellen sarà Tockins e accanto a lui reciterà Ewan McGregor che sarà Lumière.

La regia, del lungometraggio con protagonisti Emma Watson e Dan Stevens, è di Bill Condon.

