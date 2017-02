La Bella e la Bestia: Emma Watson svela come si è preparata al ruolo di Belle

Il magazine Entertainment Weekly ha diffuso nuove immagini ufficiali del film La Bella e la Bestia, con protagonista Emma Watson, oltre a condividere qualche curiosità sulla realizzazione del lungometraggio.

Il regista Bill Condon ha spiegato: "Per quanto riguarda gli attori puoi scegliere gli interpreti per i ruoli e guardi al loro curriculum e inizi a vedere qualche dettaglio autobiografico che emerge. Da quello che ho già visto di Emma, sembrava essere un tipo di persona dentro e fuori dallo schermo, in grado di riflettere le qualità che contraddistinguono Belle. Non c'è alcun dubbio del fatto che Emma possieda una consapevolezza migliore della situazione attuale del femminismo e di cosa sia rilevante per quanto riguarda le problematiche delle donne rispetto a quella che potrei avere io".

La versione di Belle nella versione live action sarà un po' diversa rispetto al capolavoro di animazione. La giovane, ad esempio, avrà degli elementi che la avvicinano ai film di azione.

Gaston, interpretato da Luke Evans, sarà invece molto simile alla versione originale. Emma ha sottolineato: "Gaston è una persona che ha ricevuto solo amore, ammirazione e non ha faticato, e non prova alcuna empatia perché non ha mai sofferto. E' essenzialmente un narcisista... La Bestia, invece, puoi capire che non è gentile perché non lo è con se stesso".

Tra i due personaggi, inoltre, si formerà presto un legame: "La Bestia e Belle scoprono di avere qualcosa in comune perché entrambi si sentono davvero soli. Si sentono come degli outsider nel proprio mondo. Belle è intrappolata in quello che la circonda, nel suo villaggio, mentre la Bestia è intrappolato in questo castello. Sono due cose che si riflettono in un mondo strano".

La giovane star ha poi spiegato il tipo di preparazione a cui si è dovuta sottoporre prima delle riprese: "Non avevo mai ballato in un film. Ho frequentato per tre mesi una specie di boot camp prima di iniziare a girare, composto da lezioni di canto quattro volte a settimana, di ballo cinque volte a settimana, e di equitazione tre volte a settimana".

Il film arriverà nelle sale a marzo e fanno parte del cast anche Luke Evans che sarà Gaston, Emma Thompson nel ruolo di Mrs. Bric, Kevin Kline ha la parte di Maurice, il padre di Belle, Josh Gad quella di Lefou, Ian McKellen sarà Tockins e accanto a lui reciterà Ewan McGregor che sarà Lumière.

