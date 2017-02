La Bella e la Bestia: a Londra esiste una Tea Room ispirata al film

A marzo arriverà nelle sale il film live action La Bella e la Bestia, ma chi vuole immergersi nel mondo fantastico della storia della Disney potrà vivere un'esperienza unica se si trovasse a Londra.

Il Kensington Hotel ha infatti deciso di celebrare l'arrivo del lungometraggio nelle sale iniziando a offrire nella propria Tea Room un menu speciale che viene servito accompagnato da un servizio da tavola in cui non mancano Chicco, Mrs. Bric e Tockins, personaggio riprodotto in una versione molto "dolce".

Le pietanze servite agli ospiti sono inoltre ispirate al film, e il costo di 35 sterline aumenta a 45 se si vuole aggiungere un bicchiere di champagne, da sorseggiare magari intonando la canzone Stia con noi.

La Bella e la Bestia, il film diretto da Bill Condon, ha come protagonisti Emma Watson e Dan Stevens.

Fanno parte del cast del nuovo progetto anche Luke Evans che sarà Gaston, Emma Thompson nel ruolo di Mrs. Bric, Kevin Kline ha la parte di Maurice, il padre di Belle, Josh Gad quella di Lefou, Ian McKellen sarà Tockins e accanto a lui reciterà Ewan McGregor che sarà Lumière.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News La Bella e la Bestia: a Londra esiste una Tea...