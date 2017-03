Kong: Skull Island, l'isola di Kong è stata aggiunta su Google Maps!

Kong: Skull Island approderà nei cinema il 9 marzo. Nel frattempo il viral marketing legato al blockbuster è alle stelle. Warner Bros. si è cimentata con un merchandise molto creativo, disseminando indizi sul film e sulla misteriosa organizzazione MONARCH, a capo della spedizione per trovare la scimmia gigante.

Adesso è possibile dare uno sguardo all'isola in cui la creatura si nasconde restando connessi al proprio computer dal momento che Skull Island è stata aggiunta su Google Maps.

Skull Island si troverebbe da qualche parte nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico. Per il momento zoommando non si vede nient'altro che blu. Evidentemente anche i programmatori di Google Maps hanno bisogno dei loro tempi per creare dal nulla un'isola, ma se vuole conoscere qualche nuova informazione sul sito archeologico che si trova sull'isola basta visitare www.discoverskullisland.com dove vengono descritte le varietà di piante native, animali, e piante carnivore che si nutrono dei visitatori dell'isola.

Nel sito web c'è spazio anche per il foto-diario di Mason Weaver (Brie Larson) che sembra ambientato all'epoca della Guerra del Vietnam (periodo in cui è ambientato il film).

