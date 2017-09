Kingsman 3: Taron Egerton vuole Dwayne Johnson come villain!

Non è un mistero che, mentre Kingsman: Il cerchio d'oro è nei cinema, sarebbe già in cantiere un terzo capitolo del franchise action. Di recente Jeff Bridges ha anticipato la possibilità di un ritorno e lo stesso regista Matthew Vaughn non fa mistero di voler dirigere un terzo film e addirittura degli spinoff. Quanto al protagonista, il giovane Taron Egerton, lui ha un'idea precisa di chi vorrebbe come villain in Kingsman 3.

"Conosco il personaggio e non c'è nessuno come lui, ma io adoro Dwayne Johnson e vorrei vederlo nel film nel ruolo del villain. Purtroppo il ruolo che Matthew mi ha descritto non è Dwayne Johnson."

La speranza non è ancora perduta. Transitando dalle commedie demenziali all'action, The Rock ha dimostrato una certa versatilità. Chissà che Matthew Vaughn non riesca a plasmare un personaggio apposta per lui.

