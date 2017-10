King Lear: Anthony Hopkins ed Emma Thompson nel cast del film tv

Emma Thompson e Anthony Hopkins reciteranno ancora una volta insieme in occasione di una nuova versione televisiva di Re Lear, una produzione della BBC Two diretta da Richard Eyre (Diario di uno scandalo).

Le riprese inizieranno questo mese, in vista di un debutto previsto nel 2018 sugli schermi britannici. Amazon Prime Video distribuirà poi il film tv sulla propria piattaforma di streaming.

La storia, ispirata all'opera shakespeariana, sarà ambientata nel presente e Hopkins avrà il ruolo di un dittatore che ha il potere sul Regno Unito, mentre la Thompson sarà la sua figlia maggiore, Goneril.

Le altre figlie di Lear, Regan e Cordelia, saranno invece interpretate da Emily Watson e Florence Pugh.

Fanno parte del cast anche Jim Broadbent, Andrew Scott, John Mcmillan, Jim Carter, Christopher Eccleston, Tobias Menzies, Anthony Calf e Karl Johnson.

